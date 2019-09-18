شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الكهرباء تصدر توضيحا هاما للمواطنين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال المتحدث الرسمي في وزارة الكهرباء والطاقة محمد المسبحي أن وفي الوقت الذي نثمن فيه صبر المواطن وتحمله لمعاناة انقطاع التيار الكهربائي على مستوى عدن ولحج وابين والتي تحدث نتيجة لعجز في التوليد او عدم توفر الوقود وكذا للاعطال الفنية التي يتم مواجهتها بشكل متكرر بسبب خروج بعض المولدات في محطات انتاج الطاقة بسبب اعطال فجائية لتجاوزها للساعات التشغيلية وكذلك لخروج بعض خطوط نقل الضغط العالي عن الخدمة بسبب الاختناقات الكبيرة التي تواجه من الناحية التشغيلية في نقل الطاقة المنتجه من محطات الانتاج الى مراكز الاحمال بالمدن على مستوى كل منطقة الامر الذي يستوجب على ادارة التحكم في عدن اتخاد كافة الاجراءات التي بدورها تؤمن استقرار المنظومة الكهربائية على مستوى الشبكة وتفاديا دخول المناطق لظلام تام ومن ضمنها اللجوء الى عمليات الانطفاء المبرمج اليومي على امتداد جميع المناطق وبدون استثناء وتحت اشراف كفاءة فنية هندسية من ادارة التحكم والذين يراعون فيها الله قبل اي شئ لضمان العدل والمساواة في الازمنه الوقتية للانطفاء وتخفيض الاحمال بجميع المناطق والمدن وبدون اي توجه مناطقي كما يدعي بعض المواطنيين سامحهم الله.

وأضاف المسبحي أن تخفيض الاحمال الذي يحدث بالشبكة الكهربائية من حين الى اخر هو ليس ازمة مفتعلة مثلما يدعي بعض المواطنيين ببعض المناطق وايضا المحافظات مثل لحج وابين بل هو ناتج عن عجز توليد واعطال فنية فجائية تحدث في محطات التوليد وايضا بالشبكة.

وأردف قائلا: أن برنامج تحفيض الاحمال عن طريق الانطفاءات المبرمجة اليومية تتم تحت اشراف يومي دقيق داخل ادارة التحكم لضمان العدل في توزيعه على مستوى جميع المناطق نسبة لاحمال عدن واجمالي التوليد مقارنة بالعجز المتوقع بدون اقصاء اي منطقة دون غيرها مع الاخد بعين الاعتبار تامين التغدية للاماكن الحيوية والامنية.

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وأشار إلى أن ادارة التحكم تصدر نشرة فنية يومية تبين فيها متاح التوليد اليومي والاحمال المتوقعة والطاقة المرسلة الى لحج الضالع ابين بالاضافة الى كميات العجز المتوقعة للطاقة نسبة الى الاحمال وهناك بيان توزيع العجز بالشبكة في مديريات عدن نسبه لاحمال كل منطقة ويتم خلال ذلك احتساب ساعات تخفيف الاحمال وتعمم النشرة على كافة الجهات المعنية في الوزارة والمؤسسة وتوضع بالموقع الالكتروني الخاص بالوزارة moee-ye.com وايضا بالصفحة الرسمية للوزارة على الفيسبوك.

واستنكر بعض الاشاعات الصادرة من بعض ضعاف النفوس بان هناك مناطق ساعات الانطفاء قليلة والتشغيل اكثر من المناطق الاخرى، مؤكدا أن هذه الاشاعات عارية عن الصحة تماما ونؤكد بان ادارة التحكم تقوم بعملية تخفيض الاحمال عبر منظومة تفهرس الكترونيا تمتاز بالوثوقية والدقة ويتم من خلالها تسجيل وقت الفصل والتشغيل للكهرباء عن كل منطقة مع الاخذ في الاعتبار تغيير ازمنة الفصل على كل منطقة بحيت تكون الفترات نهارية وليلية ولا يمكن التلاعب في تسجيلات المنظومة من اي جهة كانت ولها ارشيف موثق يمكن استعادته في اي وقت.

واختتم المسبحي تصريحه قائلا: نطمن كافة الجهات والمواطنيين بانه وفي ظل سرعة بدء المشاريع التي يجري تنفيذها على مستوى محطات التوليد بقدرة 264ميجا وات و100ميجاوات في الحسوة ومشروع تصريف خطوط النقل 132ك.ف وتاهيل شبكة التوزيع تحت اشراف وزارة الكهرباء والطاقة مع الاخوة في بترومسيلة ومؤسسة خليفة للاعمال الانسانية سيتم التغلب بمواجهة الصعوبة في تغطية الطلب على استهلاك الطاقة في عدن لحج الضالع ابين وتنعم جميع المناطق باستقرار التيار الكهربائي.