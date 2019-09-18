شكرا لبحثكم عن خبر قيادات حوثية تتصارع على قطعة أرض بمطار صنعاء الدولي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تصاعدت وتيرة الصراعات داخل مليشيا الانقلاب المدعوم إيرانيا، وصولا إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين قيادات حوثية، في حرم مطار صنعاء الدولي، وذلك على خلفة الأراضي المنهوبة.

ونشبت اشتباكات عنيفة بين مسلحين تابعين للقيادي الحوثي المدعو فارس الحباري المعين من المليشيا محافظاً لريمة ومسلحين آخرين من المليشيا مدعومين من القيادي النافذ المدعو محمد علي الحوثي بسبب خلافات على قطعة أرض كبيرة.

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وقالت مصادر محلية في منطقة الرحبة، ان القيادات الحوثية تتصارع للسيطرة على قطعة أرض كبيرة هي ضمن حرم مطار صنعاء الجديد.

وأضافت المصادر ان قطعة الأرض موضع الخلاف بين القيادات الحوثية تابعة لمواطنين لم يحصلوا بعد على تعويضاتهم الكاملة.