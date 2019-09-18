شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي يمني يخاطب السعودية هذا هو أسهل رد على ضربات أرامكو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي الجنوبي عبد الرقيب الهدياني أن أقصر وأسهل طريق للرد على ضربات ارامكو ان تطلق السعودية يد الجيش االيمني بدعم وغطاء كامل في عمليات حاسمة بجبهتي نهم شرق صنعاء والساحل الغربي في الحديدة وإستعادة عدن وأضاف الهدياني في تغريدة على توتير بقوله هنا فقط ستوجع ايران وتقطع يدها الى الابد وتعيد الاعتبار لنفسها ثم تلتفت شمالا لتراقب العراق هنا الفرس وهذا الميدان .



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