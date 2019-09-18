شكرا لقرائتكم خبر عن جباري يفاجئ الجميع: ساعات تفصلنا عن عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال نائب رئيس مجلس النواب ومستشار الرئيس هادي عبد العزيز جباري أن الحكومة الشرعية والجيش الوطني عندما أرادت العودة والسيطرة على العاصمة عدن وبعض المحافظات التي تم إسقاطها من قبل المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات تمكنت من دخول عدن والسيطرة عليها خلال ساعات.

وقال جباري في حوار مع وكالة سبوتنيك الروسية، الثلاثاء، أن قوات الجيش الوطني انسحبت من عدن بعد استهدافها من قبل الطيران الاماراتي ما أدى إلى مقتل وجرح أكثر من 300 شخص.

وأضاف: إذا انسحبت الإمارات من اليمن سوف تسيطر القوات الحكومية خلال يوم واحد على المناطق من شبوة مرورا بأبين إلى عدن في يوم واحد، وهي مسافة 400 كم وهو ما حدث من قبل لولا تدخل الإمارات بطائراتها التي قتلت الجيش اليمني.

وأكد أن الجيش الوطني اليوم موجود في شبوة وأبين وعلى مسافة 50 كم من عدن، فإذا قررت الحكومة والشرعية دخول عدن، فما هي إلا ساعات ويكونون بداخلها، موضحاً أنه ليست هناك مشكلة سوى في الإمارات ووقوفها ضد الشرعية والجيش الوطني.