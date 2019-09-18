شكرا لقرائتكم خبر عن في حادثة غريبة جدا .. ديك يهاجم امرأة في لحج ويفقع إحدى عينيها ( شاهد الصور ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجح اطباء في محافظة لحج في اجراء عملية جراحية لعين امرأة مسنة تعرضت لهجوم ديك.

مصادر طبية افادت أنه تم إجراء عملية جراحية ناجحة لعين امرأة في العقد الخامس من عمرها تعرضت لهجوم ديك تسكن بمديرية حبيل الجبر، حيث تسبب منقار الديك بقطع شبه كامل لقرنية عين المرأة، ما أدى إلى حدوث مشاكل كبيرة للعين بخروج معظم محتوياتها .

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وأشارت إلى أن المرأة خضعت لعملية جراحية في مستوصف الدكتور صالح بمدينة الحبيلين، بإعادة ترميم العين، وزراعة قرنية، وكللت بنجاح.

وأكدت أن مثل هذه العمليات تعد من العمليات الصعبة، وخاصة عندما تتعرض العين لمثل هذه الإصابة التي تعرضت لها هذه المرأة، وستعود بإذن الله إلى وضعها الطبيعي لرؤية النور من جديد.