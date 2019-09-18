قتلى وجرحى من مليشيا الانتقالي في هجوم استهدف نقطة للجيش بـ"شبوة"

لقي أحد عناصر مليشيا الانتقالي المدعوم اماراتيا، وأصيب ثلاثة أخرين، في هجوم شنوه على إحدى النقاط التابعة للجيش الوطني، في إحدى مديريات محافظة شبوة، شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة تخريبية، تابعة لمليشيا الانتقالي التابع للإمارات، هاجمت نقطة "الفهفة"، التابعة للجيش، قبل أن تندلع اشتباكات بين الجيش والمليشيا أسفرت عن مصرع واحد من أفراد العصابة، واصابة ثلاثة أخرين".

وأوضحت المصادر، أن الاشتباكات خلفت قتلى وجرحى من المليشيا، ولم يصب أحد من أفراد النقطة التابعة للجيش بأي أذى. وتقع نقطة الفهفهة بمديرية ميفعة (المدخل الشمالي لمدينة جول الريدة) في محافظة شبوة.

يُشار إلى أن هذا الهجوم المسلح لمليشيا الانتقالي، هو الأول من نوعه، وذلك في أحدث انتهاكات ترتكبه المليشيات التابعة للإمارات، في ظل وقف اطلاق النار الذي فرضه التحالف بقيادة السعودية، عقب سيطرة الجيش على المحافظة، مطلع سبتمبر الجاري.