شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل الى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بيان صادر عن هيئة مستشفى الثورة العام محافظة تعز

فخامة الأخ / المشير عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية

دولـــة الأخ / د. معين عبدالملك سعيد – رئيس مجلس الوزراء

معالي الأخ / د. ناصـــر باعـــوم – وزير الصحة العامة والسكان

الأخ الاستاذ /نبيل شمسان محافظ المحافظة – رئيس المجلس المحلي

تحية طيبة وبعــــــد،،،

نرفع اليكم نحن موظفي هيئة مستشفى الثورة العام ــ تعزهذه المناشدة العاجلة لإنقاذ المستشفى من الاغلاق وحماية افراد طواقمة الطبية والادارية من الممارسات التي تمارسها بعض التكتلات العسكرية لوحدات تابعة للجيش الوطني من أعتداءات مباشرة وتهجم واضطهاد والتدخل المباشر في أعمالهم وطردهم وتهديدهم بكل الاشكال والصور.

وقد سبق الى علمكم ماقمت به هذه المجموعات من تعدي مباشر وطرد لرئيس هيئة مستشفى الثورة العام السابق

د . احمد انعم ولم تقم الجهات الرسمية باي إجراء لحماية كادر المستشفى واقسامة خلال الفترة السابقة وبعد تعيين الاخ المحافظ الاستاذ / نبيل شمسان للاخت الوكيلة د/ ايلان محمد عبدالحق للقيام باعمال رئيس الهيئة تم معالجة المشاكل الادارية داخل المستشفى وفتح جميع الاقسام الباطنية والرقود واصلاح وترميم وتشغيل الكثير من الاقسام ومراكز لمعالجة الاوبئة وتوسيع دائرة الخدمة الطبية لجميع المرضى والجرحى على مدار الساعه وارتفع عدد المترددين على المستشفى خلال الشهرين الاخيرين مقارنة بما قبله من (7000) متردد الى (16,556) متردد كما تم علاج عدد

( 368 ) من الجرحى واستقبالهم في الطوارئ مجاناً واجراء عدد (79) عملية مجانية بما يعادل ( 6,000,000) ريال خلال فترة شهرين فقط مما يعكس حالة الاستقرار النسبي لعمل الهيئة .

ولكن اليوم الثلاثاء الموافق 17/9/2019م تم التعدي على الاخت القائم بأعمال رئيس الهيئة والتهجم عليها واخراجها وطردها من مكتبها وملاحقتها الى اقسام الرقود وشتمها بألفاظ غير اخلاقية واتهامات غير مبرره وتهديدها وطرد جميع موظفي الادارة واغلاق الوحدات الادارية داخل المستشفى واستدعاء الجرحى المعاقين من سكن الاطباء لساحة المستشفى وعمل فوضى عارمة مهددين جميع الموظفين وطرد رئيس قسم المختبر وجميع الطاقم والتعدي عليهم.

و خلال الفترة السابقة رفعت رئيسة الهيئة الى قيادة المحافظة والمحور واللجنة الطبية بآلية عمل رسمية وقانونية لتنظيم علاج الجرحى مجاناً في الهيئة وتحمل كل الجهات ذات الاختصاص مسؤولية ذلك بما يكفل تقديم خدمة مجانية مستمرة للجرحى وحماية للطواقم

الطبية المتواجدة في الهيئة وجميع منتسبي المستشفى ، ولكننا تفاجئنا بصمت القيادات العسكرية واللجنة الطبية ولم يقم احدهم بزيارة المستشفى رغم علمهم بما تعانيه المستشفى من فوضى بسبب تعدد التكتلات والجهات العسكرية الامنية المتواجدة داخل المستشفى وتواجد مناديب للجرحى غير مؤهلين علمياً ولاعسكرياً للتعامل مع مؤسسة طبية ذات لوائح وقوانين منظمة لعملها محددة بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل بقطاع الدولة

فخامة الاخ/ رئيس الجمهورية

دولة الاخ/ رئيس الوزراء

معالي الاخ/ وزير الصحة العامة والسكان

الاخ/ محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي

نحن هنا نناشدكم بحمايتنا والتوجيه الى الجهات العسكرية والامنية واللجنة الطبية والعسكرية بالقيام بواجباتهم الوطنية وتحديد الاشخاص ذوي الكفاءات المطلوبة ليكونوا ممثلين لهم وتحديد آليةعملهم واختصتاصاتهم والتعامل وفق نظام الدولة والقانون والعمل الطبي الاستثنائي لعلاج الجرحى .

كما نناشدكم بإخرج جميع الوحدات العسكرية والامنية ذات التكتلات المختلفة من داخل المستشفى وتحديد جهه امنية واحدة مسؤولة عن امن المستشفى وحماية كوادره الطبية والفنية الادارية العاملة وكذلك توفير سكن مناسب للجرحى المعاقين واخراجهم من سكن الاطباء التابع لهيئة مستشفى الثورة العام وخاصة في فترة المساء والليل وخاصة من سكن الطبيبات والممرضات .

فخامة الاخ/ رئيس الجمهورية

دولة الاخ/ رئيس الوزراء

معالي الاخ/ وزير الصحة العامة والسكان

الاخ/ محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي

نحن كلنا ثقة بقيادتكم الرشيدة وحرصكم الكبير على سلامة ابناؤكم العاملين في المستشفى ونجدد التزامنا الدائم والمستمر لتقديم الخدمات الطبية لجميع المرضى والجرحى كما كان ذلك الامر طيلة فترة الحرب رغم الصعوبات والاهانات والظلم ونجدد العهد لابناء محافظة تعز بالتزامنا بواجبنا الوطني والطبي والانساني في تقديم الخدمات لجميع المواطنين والجرحى دون تميُز وتحيُز في كافة الاوقات والظروف .

وفقكم الله وسدد خطاكم ،،،

النصر لأبطالنا الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا،،

صادر عن هيئة مستشفى الثورة العام ــ تعز

في تاريخ 17/9/2019م