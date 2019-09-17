شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : الملك سلمان يغادر صمته بهذا التعليق الناري بعد استهداف ارامكو .. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - #اكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء ،على قدرة المملكة في التعامل مع آثار الهجمات على المنشآت الحيوية.

وخلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، أعرب الملك سلمان عن الشكر والتقدير لقادة الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وكل من عبر عن الإدانة للاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

جديد الحدث أونلاين:

Advertisements

وجدد الملك سلمان التأكيد "على قدرة المملكة على التعامل مع آثار مثل هذه الاعتداءات الجبانة التي قال انها لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب، إنما تستهدف إمدادات النفط العالمية، وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي".

بدوره، قال وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان عقب الجلسة، أن "مجلس الوزراء جدد التأكيد على أن الهدف من هذا العدوان التخريبي غير المسبوق الذي يهدد السلم والأمن الدوليين موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية وأنه امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية"، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك والتصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي.

وامس قال ناطق التحالف بأن ادعاءات مليشيا الحوثي بتبني هجمات أرمكو كاذبة لغرض رفع معنويات أنصارها.

واشار المالكي ان الهجمات لم تنفذ من اليمن وقال «لدينا القدرة على مواجهة هذه الاعتداءات».

وأطلع مجلس الوزراء، على ما عرضه وزير الطاقة عن الآثار الجسيمة التي نتجت عن ذلك الاعتداء التخريبي على معامل شركة "أرامكو السعودية" في بقيق وخريص، والتي أدت حسب التقديرات الأولية إلى توقف كميات من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 7ر5 ملايين برميل، إضافة إلى توقف إنتاج كميات من الغاز المصاحب تقدر بنحو 2 بليون قدم مكعب في اليوم، وانخفاض حوالي 50 % من إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي.

وأكد المجلس، أن "هذا الاعتداء الجبان على أكبر وأهم معامل معالجة الزيت الخام في العالم، هو امتداد للاعتداءات المتكررة التي طالت المنشآت الحيوية، وهددت حرية الملاحة البحرية، وأثرت على استقرار نمو الاقتصاد العالمي"، كما أكد المجلس، على أن "المملكة ستدافع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية، وأنها قادرة على الرد على تلك الأعمال أياً كان مصدرها، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يقوم بإجراءات أكثر صرامة لإيقاف هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد المنطقة وأمن الإمدادات البترولية واقتصاد العالم، ومحاسبة وردع كل من يقف خلفها".