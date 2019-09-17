شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن انتصار قطري وهزيمة سعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تأهل فريق السد القطري إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد تغلبه على النصر السعودي 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين بإستاد جاسم بن حمد بنادي السد في إياب دور الثمانية من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز النصر 2-1، ليتأهل السد بمجموع المباراتين (4-3)، ويصعد لمواجهة الفائز من مباراة إياب الدور نفسه بين الاتحاد والهلال السعوديين التي ستقام غدًا في الرياض.

جديد الحدث أونلاين:

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سجل أهداف السد أكرم عفيف وحسن الهيدوس والجزائري بغداد بونجاح (ركلة جزاء) في الدقائق 26 و 59 و83، بينما أحرز المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف النصر في الدقيقة 33.

جاءت المباراة جيدة المستوى، قوية ومثيرة في الكثير من فتراتها، قدم خلالها الفريقان عرضًا ممتعًا، وإن كانت الغلبة لفريق السد الذي كان الأكثر وصولا للمرمى السعودي، ونجح في ترجمة تلك السيطرة إلى فوز غالٍ وثمين.

*الشوط الأول

بداية المباراة جاءت سريعة للغاية وخاصة من قبل السد الذي بدأها بالبحث عن هدف مبكر، وامتلك منطقة وسط الملعب، وأهدر 3 فرص محققة منها فرصة للجزائري بغداد بونجاح، وفرصتين لحسن الهيدوس إحداهما من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس النصراوي براد جونز، والثانية انفرد بالمرمى وسددها على يمين الحارس.

لاحقا بدأ النصر في دخول أجواء المباراة، وبادل منافسه السيطرة على مجريات الأمور، كما أخذ في تهديد المرمى السداوي وحارسه سعد الشيب الذي أنقذ كرة خطيرة من على أقدام جوليانو مهاجم العالمي.

*هدف أول للسد

ووسط الصحوة النصراوية، انطلق الكوري الجنوبي نام تاي هي لاعب السد من الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية متقنة تخطت الدفاع السعودي وحارسه لتصل سهلة على رأس أكرم عفيف الذي لم يتوان عن إيداعها في المرمى مسجلا الهدف الأول للفريق القطري في الدقيقة 27.

وواصل السد هجومه بعد الهدف وكاد أن يعززه بالثاني، عندما انطلق عبدالكريم حسن من الجهة اليسرى ودخل بالكرة منطقة جزاء النصر وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس جونز.

*هدف التعادل

ولم يستمر تقدم السد طويلا إذ نجح النصر في إدراك التعادل، وذلك عبر ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء تصدى لها المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي سددها لترتطم في الإسباني جابي وتغير اتجاهها وتسكن شباك السد في الدقيقة 33.

وبعد هدف التعادل، بدأ السد من جديد رحلة البحث عن التقدم، وسيطر على مجريات الأمور، وشكل خطورة حقيقية على مرمى النصر عبر حسن الهيدوس وبغداد بونجاح لكن دون جدوى حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل.

*الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني مماثلا لنهاية سابقه، بمحاولات سداوية على المرمى النصراوي بحثًا عن هدف التقدم، وإن لم تشكل هجمات السد خطورة تذكر في الدقائق الأولى من هذا الشوط.

*هدف ثان

وسيطرت حالة من الهدوء على ملعب المباراة وانحصرت الكرة في وسط الملعب، ووسط تلك الحالة، وصلت الكرة إلى حسن الهيدوس مهاجم السد قبل حدود منطقة الجزاء وفاجأ لاعب السد الجميع وسددها قوية سكنت شباك حارس النصر الذي وقف يشاهدها دون تحرك لتعلن عن الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وسيطر السد تمامًا على مجريات الأمور بعد الهدف الثاني، وبدأ يبحث عن هدف التأهل، ونظم الكثير من الهجمات الخطيرة التي لم تترجم إلى أهداف عبر بونجاح والهيدوس.

وأهدر جوليانو فرصة خطيرة للنصر عندما تلقى الكرة من حمد الله، لكنه سددها أعلى مرمى سعد الشيب حارس السد، وأخرى لحمد الله داخل منطقة الجزاء سددها المغربي وتصدى لها الحارس السداوي ، ورد بونجاح بتسديدة قوية من داخل المنطقة تصدى لها براد جونز ببراعة.

*هدف التأهل

وترجم السد سيطرته إلى هدف ثالث، بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للفريق القطري وسط اعتراضات كثيرة من لاعبي وجهاز النصر، وتصدى بغداد لها وسددها ببراعة على يمين حارس النصر مسجلا هدف السد الثالث في الدقيقة 83.

وحاول النصر جاهدا بعد هدف السد، وشن أكثر من هجمة خطيرة على المرمى السداوي لكن كل المحاولات باءت بالفشل.