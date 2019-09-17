محمد عبدالسلام : من استهتر بالدم اليمني عليه أن يتحمل عواقب استهتاره

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



علق رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام على تطورات الاحداث الاخيرة بشأن خسائر ارامكو عقب الضربة الناجحة للطيران المسير وما تبعها من تنديد وتهديد سعودي وعالمي بالقول: بأي منطق سمح العالم لنفسه أن يندد ويشجب لمصلحة المعتدي بينما هو صامتٌ صمت القبور أمام جريمة العصر المرتكبة بحق شعبنا اليمني.

وأضاف محمد عبدالسلام: بأن ” أصحاب الإدانات لعملية 14 سبتمبر أدانوا أنفسهم وكشفوا تحيزهم المخزي إلى جانب المعتدي وتنديناتهم بمثابة تشجيع للمجرم أن يواصل إجرامه بحق شعبنا”.

وقال رئيس الوفد الوطني: أن سلعة النفط ليست أغلى من دماء شعبنا اليمني، ومن استهتر بالدم اليمني عليه أن يتحمل عواقب استهتاره.

مضيفاً أن من يحرص على ضمان استقرار سوق النفط فليتوجه لتحالف العدوان أن يوقف عدوانه ويرفع حصاره عن الشعب اليمني.

وأوضح أن عربدة تحالف العدوان لا بد أن يوضع لها حد، فهو إلى جانب استمراره في إغلاق مطار صنعاء يحتجز أكثر من 13 سفينة مشتقات نفطية في البحر الأحمر.

Advertisements

وأكد عبدالسلام إلى أن الشعب اليمني لن يألو جهدا في التصدي للعدوان والحصار بكل الوسائل المشروعة ودون هوادة.

وقال رئيس الوفد الوطني أن قادم العمليات الدفاعية سيكون أقسى وأشد إيلاما إذا استمر العدوان والحصار، وأن على تحالف العدوان والمملكة خصوصا أن تدرك جيدا أن غرورها وصلفها هو الذي يوردها المهالك.

وأضاف: آن الأوان للسعودية الإدراك أن رهانها على حماية أمريكية هو رهان خاسر.

وتابع محمد عبدالسلام أن الشعب اليمني شعب يحب أن يعم الأمن والسلام ربوع #الجزيرة_العربية، إنما ذلك لن يتأتى بالقهر والهيمنة والتسلط من طرف على طرف، وأن السلام في المنطقة يأتي بالحوار والتفاهم بعيدا عن قعقعة السلاح.

وختم تصريحه بالقول: رسالتنا لعموم العرب والمسلمين أن يتقوا الله في مصير هذه الأمة ونحن لسنا طلاب حروب إنما في موقع الدفاع عن النفس وشعبنا لن يسكت عن الضيم.