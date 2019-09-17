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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : رسميا...تحذيرات من تدخل عسكري امريكي في اليمن خلال الايام القادمة ...ومنظمة تابعة للأمم المتحدة تدعوا الى ضبط النفس "تفاصيل "
2019/09/17 الساعة 09:29 صباحاً
حذرت منظمة العفو الدولية من اي تدخل عسكري اميركي رداً على الهجومِ الذي استهدف شركةَ ارامكو السعودية، وأكدت أنّ ذلك سيؤدي الى تفاقمِ المعاناة في الشرق الأوسط.
وقالَ الأمين العام للمنظمة "كومي نايدو" إنه يتعين على العالم مضاعفة الجهود لإنهاءِ العنفِ المدمر في اليمن، محذراً من نتائجَ مشابهةٍ لغزوِ العراق والذي تسبب بكارثة في البلاد والدولِ المجاورة.
واضافَ نايدو أنّ بعض القادة السياسيين يتخذون من خيار الحرب أسباباً انتهازية تساعدهم في الانتخابات، مشيراً الى أن بعض الدولِ المتحالفة مع واشنطن كالسعودية بإمكانِها الافلات من المحاسبة عن الجرائم التي ترتكبها في اليمن.
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