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الميليشيات تنشر مسلحين تابعين لها داخل مربعات سكنية في الحديدة

الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة ارشيفية

كشفت مصادر محلية، عن قيام ميليشيا الحوثي الإنقلابية، بنشر مجاميع مسلحة تابعة لها في المباني والأحياء السكنية بداخل مدينة الحديدة .



وذكر راصدون محليون، وفق موقع (نيوز يمن) أن أعداداً من المسلحين باتوا يتمركزون الآن في عمارة إلى جوار قاعة الأمير الواقعة في حارة الشام ..مشيرين إلى أن هؤلاء المسلحين ينفذون إنتشارا ليلياً داخل الحارة المزدحمة -حارة الشام. بالإضافة إلى مجاميع أخرى وسابقة من المسلحين.

كما تتمركز مجموعة ثانية من المسلحين مساء داخل مبنى الأراضي في شارع جيزان.

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وأكدت المصادر، استمرار نصب مدفعية نشطة داخل حوش دار العجزة (مستشفى السلام) في شارع جمال.

وطبقاً للمعلومات استقدمت المليشيات الحوثية مؤخراً مجاميع مسلحة من ريمة والمحويت وحجة وأعيد توزيعهم على أكثر من مربع ومنطقة وفي خطوط المواجهات.

ودخل هؤلاء تباعاً إلى الحديدة تحت غطاء الاحتفال بيوم عاشوراء.

وقبل أسابيع كانت قدمت مجاميع مشابهة من ريمة والمحويت وأعيد تسكينهم في عمارات ومساجد وفندق الشرق الأوسط.