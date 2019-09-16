هاني بن بريك يتفقد أوضاع الجرحى الجنوبيين في مصر .. شاهد

صورة من الزيارة

كتب الخليج 365

وخلال الزيارة، إلتقى بن بريك بفريق الأطباء الاستشاريين القائمين على حالات الجرحى في جمهورية مصر وقدم لهم جزيل الشكر على جهودهم الكبيرة.

كما توجه هاني بن بريك بجزيل الشكر للقيادة المصرية التي قدمت كافة التسهيلات للجرحى الجنوبيين .

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الإنتقالي الجنوبي تكفل بعلاج العشرات من جرحى المواجهات ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية والعناصر الإرهابية المتطرفة من منتسبي القوات الجنوبية والحزام الامني بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي .

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