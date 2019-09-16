الاكثر مشاهدة - قطر تفاجئ الجميع بإعلان غير مسبوق بشأن السعودية .. شاهد ما ورد فيه

شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تفاجئ الجميع بإعلان غير مسبوق بشأن السعودية .. شاهد ما ورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ندد وزير الخارجية القطري يوم الاثنين بالهجمات على منشأتي نفط سعوديتين وقال إنه ينبغي بذل جهود لوقف الصراعات بالمنطقة. وقال الوزير الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على تويتر ”ندين الهجمات على المرافق الحيوية والمدنية وآخرها ابقيق. يجب لهذه الحروب والصراعات أن تتوقف وأن تتكاتف الجهود لتحقيق الأمن الجماعي المشترك في المنطقة. Advertisements ​ ​​​

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