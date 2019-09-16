الاكثر مشاهدة - بسبب مواقفه الأخيرة .. بدء محاكمة البركاني وعدد من نواب البرلمان .. وتحرك عربي مفاجئ بشأنهم

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب مواقفه الأخيرة .. بدء محاكمة البركاني وعدد من نواب البرلمان .. وتحرك عربي مفاجئ بشأنهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات رئيس مجلس النواب اليمني و34 نائباً من أعضاء المجلس، الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، بعد محاكمة صورية من خلال محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء بتهمة الخيانة العظمى والمساس باستقلال وسلامة أراضي اليمن والتخابر مع دول أجنبية، وحضور جلسات مجلس النواب اليمني التي انعقدت في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

Advertisements

​

​​​

وأكد رئيس البرلمان العربي، رفضه القاطع للمحاكمات العبثية والإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، وخصوصاً النواب الذين حضروا جلسات مجلس النواب فى مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل 2019، مشدداً على إن ما قامت به ميليشيا الحوثي الانقلابية يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقاً صريحاً لنظام الاتحاد البرلماني الدولي.

وطالب رئيس البرلمان العربي، الأمم المتحدة ممثلةً في الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لدى الجمهورية اليمنية بالتحرك الفوري والعاجل بإلزام ميليشيا الحوثي بالتوقف عن هذه الإجراءات غير القانونية بحق أعضاء منتخبين من الشعب اليمني ولهم حصانة برلمانية وعقدوا جلسة شرعية لمجلس النواب اليمني فى مدينة يمنية وتحت رئاسة الرئيس الشرعي للبلاد عبدربه منصور هادي، المُنتخب من الشعب اليمني، مؤكداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية القانونية لرئيس وأعضاء مجلس النواب .