الاكثر مشاهدة - ليست من اليمن .. التحالف يكشف نتائج التحقيقات بشأن استهداف معامل أرامكو .. ومفاجأة بشأن نوعية الأسلحة وهويتها

شكرا لقرائتكم خبر عن ليست من اليمن .. التحالف يكشف نتائج التحقيقات بشأن استهداف معامل أرامكو .. ومفاجأة بشأن نوعية الأسلحة وهويتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، مساء اليوم الاثنين، عن نتيجة التحقيقات الأولية في هجوم ارامكو.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية.

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واشار المالكي الى أن التحقيقات بشأن هجوم ارامكو مستمرة و نتيجة التحقيقات إضافة إلى صور الأسلحة ستُعرض قريباً.

واكد المالكي على أن الدلائل تشير إلى أن الهجوم على المنشآت النفطية لم ينطلق من اليمن كما قال الحوثيون.

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة “أرامكو” العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبناه الحوثيون، وقالوا انهم نفذوه بـ 10 طائرات مسيرة.