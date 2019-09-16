الاكثر مشاهدة - ورد للتو : روسيا العظمى تفاجئ الجميع باعلان جديد بشأن قصف ارامكو ..شاهد ماورد فيه

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : روسيا العظمى تفاجئ الجميع باعلان جديد بشأن قصف ارامكو ..شاهد ماورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دانت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، الاعتداء الذي استهدف منشأتي أرامكو في السعودية، السبت، واعتبرته تطوراً "مثيراً للقلق الشديد".

كما حذرت موسكو الأسرة الدولية مما وصفتها بـ"أي استنتاجات متسرعة" بعد الهجوم الذي تبناه الحوثيون.

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وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحافيين "ندعو جميع البلدان إلى الإحجام عن أي عمل أو استنتاج من شأنه التسبب بتفاقم الوضع"، حسب تعبيره.

وكان مسؤول أميركي كبير قد أبلغ الصحافيين، أمس الأحد، بأن الأدلة الواردة بشأن الهجمات أشارت إلى ضلوع إيران فيها.