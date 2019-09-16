الاكثر مشاهدة - عــاجل : السعودية تخذل الشرعية وتُجبر الرئيس هادي وحكومته على القبول بهذا الأمر الخطير (تفاصيل طارئة)

شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : السعودية تخذل الشرعية وتُجبر الرئيس هادي وحكومته على القبول بهذا الأمر الخطير (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة في الرئاسة والحكومة الشرعية أن الرئيس هادي والحكومة قد تراجعوا -تحت الضغط والإصرار السعودي- عن مطلب إعفاء الإمارات من الاستمرار في التحالف العربي والذي كان مطلباً أساسياً للشرعية.

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ووفقاً للمصادر المتطابقة فإن النقاشات والمفاوضات- التي تجريها اللجنة الحكومية مع الجانب السعودي المتمثل في نائب وزير الدفاع الأمير/ خالد بن سلمان ومعاونة السفير محمد آل جابر- قد تجاوزت في مناقشاتها موضوع إعفاء الإمارات وأن ما يدور الآن حول آليات إعادة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفقاً لتفاهمات تتبناها المملكة والإمارات بين الحكومة وما يسمّى المجلس الانتقالي.

وبحسب ما نقله موقع أخبار اليوم فإن المعلومات المتطابقة أكدت أن أطرافاً سياسية وأخرى في الحكومة عملت على إضعاف مطلب الحكومة وتعزيز رفض المملكة إعفاء دور الإمارات وأن هذه الأطراف ظلت صامتة خلال الفترة الماضية، لكنها عملت من خلف الكواليس مع الجانب السعودي على حمل الرئيس والحكومة على التراجع عن مواقفهم المتشددة تجاه الإمارات ومستقبل دورها في اليمن.