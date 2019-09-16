شكرا لبحثكم عن خبر السيد يستقبل وفد من سلطنة العوالق السفلى ومشائخ من قبائل باكازم والـ عوذله بعاصمة أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تشهد عاصمة محافظة ابين 'زنجبار' تحرك واستقبال واسع للعديد من القيادات والوجها والقبائل الذي انطلق تلبيه لدعوة القيادة الجنوبية الوطنية، حيث استقبل العميد عبداللطيف السيد صباح اليوم الأحد عدد كبير من وجهات العوالق السفلئ ومشائخ قبائل باكازم وال العوذله بقاعة الفقيد الكوني بزنجبار أبين.

ويأتي هذا الاستقبال تمهيداً لتنسيقات المتواصلة لعقد لقاء تاريخي وموقف شجاع لتضافر الجهود في محاربة اي محاولات مزعزعه تمس الأمن القومي لأبين.

حيث توافد أعداد كبيرة من المشائخ والاعيان تلبية لمنطلق الحس الوطني ولدعوة العميد عبداللطيف السيد وفي رص الصفوف وفي مواجهة التحديات التي تواجهها المحافظة.

وقد رحبت قيادة الحزام الأمني والتدخل السريع بكافة الحضور من المشائخ والاعيان ومد يد العون والمساعدة في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين كافة وجها ومشائخ وقبائل وشرفاء هذه المحافظة، معبرين عن ترحيبهم الواسع كلا بصفتة مثمنين جهوده للحضور وتحمل المسؤولية ومشقة المرحلة متوقعا منهم حسن ضن اخوانهم واهلهم في آبين.

من جانب آخر القئ عدد من المشائخ والاعيان كلمات اكدوا من خلالها وقوفهم الحازم الئ اخوانهم في قيادة الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية جنباً إلى جنب الأخوة في الحزام الأمني بقيادة العميد عبداللطيف السيد وال

قيادة السياسية بالمحافظة المتمثل بالشيخ عبدالله الحوتري رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي.

ضم الوفد كلا من :

١.الشيخ/ العميد /ناصر محمد أحمد دولة احور

٢/الشيخ/ محمد مهدي ناصر حنتوش دولة احور ٣/الشيخ / احمد ناصر الدشن دولة احور

٤/ فريد عوض فريد

دولة احور

٥/ ناصر صالح مهدي وحيدة دولة احور

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٦/ابوبكر محمد ابوبكر الحامد منصب باكازم

٧/ الشيخ احمد عقيل بن لطهف ٨/الشيخ يسلم ابوست ٩/ الشيخ علي يسلم بدي ١٠/ الشيخ هادي يسلم بلعيد ١١/ الشيخ محمد أحمد الشرير ١٢/ الشيخ ناصر فرج العاقل

١٤/ الشيخ / احمد علي سعيد المسعدي ١٥/ الشيخ علي سالم لخشع ١٦/ الشيخ علي سالم لخشع ١٧/ الشيخ عوض ناصر الاحمدي ١٨ الشيخ يسلم احمد ناصر ١٩ الشيخ عوض ابوبكر الحيدري ٢٠/ الشيخ سالم عوض الساحمي

٢١ الشيخ مطهر سعيد العمودي ٢٢/ الشيخ عبدربه سالم الساحمي ٢٣/ الشيخ جمال الجبيلي ٢٤ / الشيخ صالح علي محمد الربعي ٢٥/ الشيخ ناصر محمد للننقف ٢٦/ الشيخ يسلم لعوج سالم علي ٢٧/ الشيخ احمد سعيد لعدوين ٢٨/ صالح عقيل القحطري

ومن المقاومه الجنوبية احور / ناصر سالم الطامي قائد المقاومة الجنوبية احور ومعمر عوض حنتوش

علي محمد الجامزي

حسن عبدالله الطيبي

سالم جابر لشعب

والشيخ ناصر علي ناصر

ومن مشائخ ووجهاء ال عوذلة لودر

الشيخ علي محمد القفعي الشيخ محمد سالم عبدالله

الشيخ عبدالله أحمد محمد العيد والشيخ محمد طالب عمر والشيخ سالم الطمبجي

ومشائخ من قبائل القفعي والدماني والطمجي والنخعي من ال عوذلة

حضر حفل الاستقبال من قيادة الحزام الأمني العميد / مهدي ناصر حنتوش قائد حزام احور ونجوان الصالحي قائد حزام مودية وابراهيم سيود مدير ألتوجية المعنوي للحزام .