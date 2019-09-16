شكرا لبحثكم عن خبر خبير اماراتي: هذا هو حجم الأثر الاقتصادي للهجوم التخريبي على منشآت أرامكو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الخبير والمحلل العسكري الاماراتي خلفان الكعبي أن الأثر الاقتصادي للهجوم التخريبي على منشآت أرامكو كبيراً ومكلفا على العالم برمته

وتساءل الكعبي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر بالقول : هل يملك الحوثيين هذه الإمكانيات؟

واضاف , استوقفني البيان الحوثي للإعلان عن الهجوم وهدفه التأثير على النسيج الاجتماعي

وأختتم تغريدته قائلاً : حفظ الله المملكة من كل سوء بحول الله وبقيادتها الرشيدة ووقوف الأشقاء ستتجاوز المرحلة