خبير اماراتي: هذا هو حجم الأثر الاقتصادي للهجوم التخريبي على منشآت أرامكو

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال الخبير والمحلل العسكري الاماراتي خلفان الكعبي أن الأثر الاقتصادي للهجوم التخريبي على منشآت أرامكو كبيراً ومكلفا على العالم برمته
وتساءل الكعبي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر بالقول : هل يملك الحوثيين هذه الإمكانيات؟
واضاف , استوقفني البيان الحوثي للإعلان عن الهجوم وهدفه التأثير على النسيج الاجتماعي
وأختتم تغريدته قائلاً : حفظ الله المملكة من كل سوء بحول الله وبقيادتها الرشيدة ووقوف الأشقاء ستتجاوز المرحلة
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