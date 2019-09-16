شكرا لقرائتكم خبر عن امبراطورية لا تغيب عنها الشمس.. السعودية تكشف عن مخزونها النفطي في 3 دول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وسائل إعلام سعودية عن ثلاث دولة قامت المملكة العربية السعودية بخزن احتياطي نفطها والمقدر بأكثر من 188 مليون برميل. ووفقا لمتابعة "المشهد الخليجي"، فإن الشركة السعودية أرامكو وعلى مدى فترات سابقة، رفعت مخزوناتها النفطية وخزنتها داخل المملكة وخارجها حيث خزنت أكثر من 188 مليون برميل. وبحسب المعلومات فإن هذا المخزون يكفي لسد النقص الحالي لأكثر من شهر، إلى حين استئناف الإنتاج كاملًا. وأكد الإعلام السعودي بأن "أرامكو امبراطورية لا تغيب عنها الشمس".

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