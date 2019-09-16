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عدن - ياسمين التهامي - أمانة المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى تعقد لقاء للقيادات و المنظمات الشبابية بالغيضة

جهينة يمن : نفحات القميري

برعاية السلطان عبد الله بن عيسى آل عفرار ـ رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة و سقطرى عقدت الأمانة العامة اليوم الأحد اللقاء المشترك لقيادات وأعضاء المنظمة الشبابية في مربعات مديرية الغيضة برئاسة الشيخ/ توكل سالم ياسين ـ رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس العام , حيث رحب ياسين بالحضور ناقلا" إليهم تحايا رئيس المجلس ـ السلطان آل عفرار , ومنوها" إلى أن هذا اللقاء يأتي بناء" على توصيات السلطان آل عفرار لاستمرارية التواصل في عقد لقاءات عدة في مثل هذه الظروف ومتابعة المتغيرات , و تطرق أيضا إلى توضيح ما يجري من مستجدات والأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن بشكل عام و محافظة المهرة بصورة خاصة ومدى تعزيز الأمانة العامة نشاطها بالتواصل مع مختلف المكونات السياسية والشخصيات الإجتماعية حرصا" على أمن واستقرار المحافظة و النأي بها عن مربع الصراع والإقتتال و حث الجميع على بذل وتكثيف الجهود إلى عقد مثل هذه اللقاءات والنقاشات التي من شأنها تصب في مصلحة المحافظة وأبنائها.

وأكد الشيخ توكل على الدور الكبير والهام للشباب في مختلف المجالات وأهمية تفعيل دورهم و أنشطتهم مشيرا أن المجلس وقياداته تعول على جهودهم المبذولة في تنفيذ الخطط و البرامج المختلفة و قال: أن الشباب هم سواعد المهرة و أركانها.

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هذا وقد أعربت القيادة الشبابية عن شكرها وسعادتها لمثل هذه اللقاءات متمنين للسلطان عبدالله بن عيسى و كافة قيادات المجلس العام التوفيق في مهامهم واكدوا على حرصهم المشاركة الفاعلة وطرح الآراء والمقترحات والمناقشة مثل هذه القضايا وخصوصا" المتعلقة بالخدمات في محافظة المهرة معربين عن استيائهم لما وصلت إليها الأوضاع من تردي الخدمات وارتفاع أسعار المشتقات النفطية و اسعار المواد الغذائية, وما تعرض له كوادر وشباب محافظة المهرة من التهميش من خلال إصدار القرارات لتعيين شخصيات من خارج المحافظة في القطاعين المدني و العسكري.

في نهاية اللقاء أكد الشيخ / توكل على إستمرار اللقاءات على مستوى المديريات والمحافظة ومع كل الأطراف المعنية،

حضر اللقاء الشيخ / راشد يسهول ـ مدير دائرة العلاقات العامة و الاستاذ/ سالم سعيد دعميش ـ مدير دائرة الشباب في المجلس العام , وعدد من أعضاء الأمانة العامة ومروان دعكون ـ الأمين العام المساعد للمنظمة الشبابية في المجلس العام لابناء محافظتي المهرة وسقطرى.