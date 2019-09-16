شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار مواطن بمحافظة إب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقدم صباح هذا اليوم المدع

(عبدالله احمد مرشدعلي الصيو )بالانتحار شنقا على ظهر شجرة بالقرب من البيت في قرية المحاسن عزلة الازارق مديرية السياني عن عمر ناهز ٥٥عام واب لاسره مكونه من ٦افراد ذكوراواناث

ويرجح بان سبب الانتحار يعود الى انعدام الدوا وتدهور حالته الصحية نتيجة الحصار والحرب علي اليمن وحسب المعلومات الاولية ان المذكور اصيب بحالة نفسية بالتزامن مع انطلاق الحرب على اليمن .....الخ



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