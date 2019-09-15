شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أمريكا تعلن استعدادها لاستخدام الاحتياطي النفطي بعد هجمات السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لاستخدام الاحتياطي النفطي الأمريكي الطارئ إذ لزم الأمر بعد هجمات بطائرات مسيرة على منشأتي نفط في السعودية.

وقالت شايلين هاينز، إن وزير الطاقة ريك بيري ”مستعد لاستخدام الموارد من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي إذا لزم الأمر لتعويض أي تعطل في أسواق النفط نتيجة هذا العدوان“.

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