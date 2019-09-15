قياديان حوثيان يبسطان على مساحة أرض شاسعة في إب تابعة للأوقاف

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الأحد 15 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365-إب

تواصل مليشيا ايران الحوثية في مصادرة ممتلكات الدولة العامة وهذه المرة في الاراضي بمحافظة إب.



وقالت مصادر محلية في محافظة إب إن وزير الأوقاف التابع لمليشيا الحوثي أحمد عقبات ومدير أمن المحافظة الحوثي محمد الحمزي ومدير أوقاف إب بندر العسل ونائب مدير أمن إب الجديد قاموا باستقطاع مساحات واسعة في جبل المورم خلال الأسابيع الماضية. وذكرت المصادر أن المليشيا ومنذ تعيين مدير الأوقاف الجديد، بدأت بتوزيع قطع أرضية كبيرة لكل قياداتها في ظل النهب المنظم الذي تقوم بها المليشيا لأملاك الدولة في المحافظة. وتقوم مليشيا الحوثي في ظل سيطرتها على مصادرة الاراضي في محافظة إب والتي صارت أكثر المناطق غلاء في الاسعار في أي محافظة أخرى على الاطلاق.

وتشهد محافظة إب انفلات أمني الى جانب عمليات البسط نتيجة لسيطرة مليشيا الحوثي عليها منذ خمسة أعوام.