الحديدة: توزيع 3500 حقيبة نظافة صحية في مديرية حيس

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الأحد 15 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-الحديدة

تواصل المنظمات تقديم المساعدات الانسانية في الساحل الغربي حيث مولت اليونيسيف توزيع 3500 حقيبة نظافة صحية في مديرية حيس.

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وتأتي ذلك ضمن برنامج الاستجابة الطارئة "المياه والإصحاح البيئي" والتي اتت متزامنة مع حملة النظافة التي اقميت في حيس الأسبوع الماضي والتي استمرت لمدة 4 أيام لمكافحة نواقل الأمراض التي اجتاحت المديرية بشكل ملحوظ ولتقليل الأضرار المرتبطة بمياه الشرب والنهوض بالنظافة الشخصية . يذكر أن الصعوبات التي تواجه النازحين تزداد في تأمين مستلزمات الحياة الضرورية، فمع الارتفاع الشديد في الأسعار، بات النازح يعطي أولوية لتأمين احتياجاته الغذائية، ما يدفعه لتجاهل بعض الأساسيات التي قد تؤدي إلى مشاكل صحية على المدى البعيد. كما تخلل التوزيع حملات تثقيفية وتوعوية للنساء والأطفال حول مخاطر واضرار الممارسات والسلوكيات غير الصحية .

في سياق متصل سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، السلطة المحلية بمديرية المخا في محافظة تعز، سيارات إسعاف وكميات جديدة من الأدوية لمستشفى المخا العام.

يذكر أن دولة الإمارات الشقيقة رفعت خلال الأسابيع الماضية من وتيرة دعمها للقطاع الصحي بكافة المناطق المحررة بالساحل الغربي.