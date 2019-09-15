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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: بيان ناري حكومي مشترك يؤكد على انهاء دور الامارات في التحالف وطردها من اليمن

أصدر وزيرا الداخلية والنقل ونائب رئيس البرلمان في اليمن، بيانا مشتركا، اليوم الأحد، يدعو لإنهاء مشاركة الإمارات في التحالف العربي. Advertisements وهاجم البيان الإمارات وقال انها تدعم مشاريع تمزيق اليمن ونسيجه الاجتماعي وانقلاب المليشيات في عدن. ودعا بيان المسؤولين اليمنيين إلى وضع حد للتدخلات الخارجية التي تمس أمن اليمن ووحدته وسلامته. كما اكد البيان على مقاضاة الإمارات في المحاكم الدولية على انتهاكاتها في جنوبي اليمن.

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