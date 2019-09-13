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عدن - ياسمين التهامي - فضيحة من العيار الثقيل ...بطلاها أبناء السبكي ...هذا ماحصل بعد انتهاء حفل زفاف هنا الزاهد واحمد فهمي

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، الخميس، القبض على نجلي المنتج السينمائي الشهير أحمد السبكي، بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات.

واشتبه أفراد كمين أمني في القاهرة، بشخصين خلال توقفهما بسيارتهما أمام الكمين، وتبين أنهما في حالة سكر شديد وبتفتيشهما عثر معهما على عدة غرامات من مخدر الهيروين.

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وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية أن الشخصين شقيقان وهم كريم وخالد وأنهما نجلا المنتج السينمائي الشهير أحمد السبكي، وكانا في طريقهما لمنزلهما عقب حضورهما عقب حفل زفاف الفنانين أحمد فهمي وهنا الزاهد الذي أقيم مساء أمس الأربعاء.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.