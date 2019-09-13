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عاجل في غاية الخطورة السجن 10 أشهر لابنة الملك سلمان مع إيقاف التنفيذ والمحكمة تلزمها بهذه الغرامة لعامل مصري( شاهد الصوره)

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أصدرت محكمة فرنسية في باريس الخميس، حكمها على الأميرة حصة ابنة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالحبس 10 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 10 آلاف يورو، في قضية التورط في التعدي على حرفي مصري الأصل يحمل الجنسية الفرنسية يُدعى أشرف عيد.

وصدر الحكم غيابيا ضد الأميرة ووجدت المحكمة أنها مذنبة بالعنف المسلح والتورط في احتجاز شخص ضد إرادته، بعدما أمرت حارسها بضرب وإذلال العامل الذي كان يقوم بأعمال في شقتها الفاخرة في باريس قبل 3 سنوات.

كما قضت المحكمة الفرنسية بالسجن 8 شهور مع إيقاف التنفيذ وغرامة 5 آلاف يورو على الحارس الشخصي للأميرة حصة بنت سلمان.

ولم يحضر العامل جلسة صدور الحكم كما غابت الأميرة أيضا عن الجلسة.

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وكانت المحكمة عقدت في يوليو الماضي أول جلسة لها في قضية الأميرة حصة.

واتهم أشرف عيد الأميرة بأنها أمرت حارسها الشخصي بمهاجمته بعد أن اتهمته بأخذ صور ومقاطع فيديو لها في سبتمبر عام 2016.

وقال إن الحارس ضربه وقام بتقييده ووجه مسدسا نحو رأسه وأمره بتقبيل قدم الأميرة، على حد تعبيره.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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