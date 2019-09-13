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شكرا لقرائتكم خبر عن حادثة مروعة.. طفلة عمرها عامين فقط تقتل والدتها بطريقة بشعة .. شاهد ردة فعل الأب ..!1 ”صور” والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - حادثة مروعة.. طفلة عمرها عامين فقط تقتل والدتها بطريقة بشعة .. شاهد ردة فعل الأب ..!1 ”صور”
نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مجموعة من الصور، تظهر طفلة عمرها عامان فقط قتلت والدتها بالخطأ، فى عيد ميلادها الـ 21.
تعود تفاصيل الحادثة عندما شغلت الطفلة زجاج نافذة السيارة الالكتروني بالخطأ، فعلقت رأس الأم وتوفيت اختناقًا فى الحال بأوكرانيا.
كانت الأم يوليا شاركو تحاول سحب ابنتها الصغيرة من داخل السيارة عبر النافذة الخاصة بالمقعد الأمامي، ولكن حظها العثر دفع الطفلة للضغط على زر الإغلاق، فظلت رقبة الام عالقة وتوفيت على الفور مختنقة، حيث عثر عليها زوجها فاقدة للوعى تمامًا، فكسر النافذة محاولًا تحريرها وسحبها من السيارة، إلا أنها كانت فى حالة سيئة.
وبعد نقل الأم إلى المستشفى ظلت لمدة 8 أيام فى وحدة العناية المركزة، وماتت بسبب تلف في الدماغ سببه الإختناق.
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