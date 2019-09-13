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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : وصول تعزيزات كبيرة للجيش بينها دبابات الى أبين ومصدر رئاسي يعلن عن عملية زحف باتجاه عدن "تفاصيل+صور"

وصلت قبل لحظات تعزيزات كبيرة للجيش بينها دبابات من محافظة شبوة إلى أبين. Advertisements وقال مصدر عسكري لكريتر سكاي: ان هذه التعزيزات العسكرية هي تعزيزات للقوات التابعة للشرعية في منطقة شقرة الساحلية بمحافظة أبين. الجدير بالذكر أن محافظة أبين شهدت في الآونة الأخيرة معارك عنيفة بين قوات الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي واسفرت عن العديد من التفجيرات في المقار الأمنية ما تسبب في هلع المواطنين.

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