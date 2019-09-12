شكرا لبحثكم عن خبر الفنان عمار العزكي يهدي أخر أغانية للمنتخب “يماني يماني واذا قالو الفخر قلنا يماني” فيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أطلق الفنان اليمني عمار العزكي أغنية جديدة بعنوان “يماني يماني واذا قالو الفخر قلنا يماني” وقال أنها مهداه منه إلى المنتخب اليمني ونشرآآآ تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي تويترآآآ آآآ “واحنا معك يا منتخبنا” بعد أن نشر الأغنية بالتزامن مع مباراته ضد منتخب السعودية الليلة البارحة .

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