شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... سما المصري تنشر فيديو جديد وتعلم البنات كيفية نزع الشعر من هذه المناطق الحساسة في الجسم "فيديو" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - فاجأت الراقصة الاستعراضیة المصرية سما المصري متابعیھا ونشرت فیديو
ظھرت فیه تزيل شعر ساقیھا، وتعلم السیدات الطرق المثلى لفعل ذلك،
واضرار بعض الطرق التقلیدية لازالة الشعر.
علقت سما على الفیديو وقالت: (يلا ھوب أول نصیحه للبنات والستات علي
قناتي الجديده علي الیوتیوب قناه(( الحريم حصري مع سما المصري )) عن
أضرار استعمال الحلاوه لازاله الشعر الفیديو كامل علي القناه والرابط بتاعھا
ھنا في البايو وفي الاستوري).
تابعت: (والقناه الاصلیه بتاعتي لسه موجوده بس للدلع بس اما القناه الجديدة لنصائح للبنات فقط ممنوعدخول الرجالة
رابط القناة : https://www.youtube.com/channel/UCgYjIkzE6Muj-MbukIa4FUA
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يلا هوبا هوبا هوب.....اول نصيحه للبنات والستات علي قناتي الجديده علي اليوتيوب قناه(( الحريم حصري مع سما المصري )) عن أضرار استعمال الحلاوه لازاله الشعر الفيديو كامل علي القناه والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري....والقناه الاصليه بتاعتي لسه موجوده بس للدلع بس اما القناه الجديده لنصائح للبنات فقط ممنوع دخول الرجاله....اشتركوا الان في القناه...وكل واحد يعلق هنا يكتب اسم مقترح جديد للقناه غير الاسم الموجود....هجوووم
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