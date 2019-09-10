إنتقالي حضرموت يستنكر محاولة استهداف قيادي في القوات الجنوبية في الشحر

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
إستنكرت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، اليوم الثلاثاء، وبشدة محاولة إستهداف القيادي في القوات الجنوبية، أحمد الربان، واصفة المحاولة بـ"الخسيسة" .
وقالت القيادة المحلية للمجلس "نستنكر وبأشد عبارات الشجب واﻹدانة هذا العمل الإجرامي الآثم" .. مؤكدة أنه لولا يقظة الربان الذي كشف وجود العبوة قبل انفجارها لأودت بحياته وربما حياة آخرين ممن سيكونون بالقرب من الدراجة.
ودعت القيادة المحلية لإنتقالي حضرموت الأجهزة الأمنية بمديرية الشحر ، إلى القيام بواجباتها ومسؤولياتها الأمنية في ملاحقة العناصر الإرهابية المنفذة لهذه الجريمة ، والقبض عليها وتقديمها للعدالة.
وهز انفجار عنيف مدينة الشحر شرقي حضرموت، ظهر اليوم الثلاثاء، بجوار مقر المجلس الإنتقالي.
وقال مصدر خاص "لليمن العربي" عبر اتصال هاتفي إن سبب الإنفجار لغم زرع بدراجة أحد أعضاء المجلس الانتقالي بالشحر.
وفي التفاصيل، أضاف المصدر "لليمن العربي" إن عضو المجلس الإنتقالي بالشحر قبيل صعوده على متن دراجته النارية، لا حظ وجود لغم تمت زراعته على متن دراجته.
ومضى المصدر بالقول، إن عضو المجلس هرع للجهات المختصة والبحث الجنائي بالمديرية، لكن اللغم كان قد انفجر قبل وصولهم لموقع الحادثة.
ولم يذكر مصدرنا أية إصابات في الحادثة، غير تفحم الدراجة النارية التي زرع اللغم بها فقط.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.