شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطيح الرجل الثاني في الحزام الأمني بعد (أبو اليمامة) وقائد معارك عدن ضد الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4132686كشفت مصادر إعلامية عن إقالة قائد قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين عبد اللطيف السيد. وذكرت المصادر أن الامارات أقالت عبد اللطيف السيد من منصبه وطالبته بتسليم قيادة قوات الحزام الأمني أبو ياسر اليافعي ومغادرة الى عدن والسفر الى أبوظبي ويعد السيد أقوى قادة قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات بعد أبو اليمامة الذي قتل في تفجير معسكر الجلاء مطلع أغسطس الماضي وهو قائد معارك عدن وأبين ضد الحكومة الشرعية.4132686

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