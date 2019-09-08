شكرا لقرائتكم خبر عن مكاشفة سعودية تفضح الامارات وما ارتكبه طيرانها وكيف تدخلت ابوظبي وانقذت الحوثيين على ابواب صنعاء (شاهد فيديو خطير) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8395312هاجم كاتب ومحلل سياسي سعودي معروف ، الامارات واتهمها ضمنيا بالوقوف خلف الضربات الجوية التي استهدفت الجيش الوطني في اليمن ، وكانت تسجل حينها باسم (غارات خاطئة).

وقال المحلل والخبير الاستراتيجي علي التواتي القرشي في تغريدات رصدها موقع مأرب برس على حسابه الرسمي في تويتر اليوم السبت «‏حينما قلت أن الجيش اليمني ليس جيش تباب كما اشيع وأنهم وحوش الجبال لم اتعد الحقيقة.. كنت أعلق على تقدمهم في صرواح وأرحب أيام صفاء النوايا وأعرف انهم تعرضوا لضربات جوية قيل حينها أنها "بالخطأ" دمرت معنوياتهم واوقفت تقدمهم».

واشار التواتي في تغريدة اخرى الى الغارات الجوية التي شنها الطيران الاماراتي على قوات الجيش وهي على ابواب عدن وقال :«‌‎رب ضارة نافعة.. كشفت الضربة المتعمدة للجيش الوطني عند بوابة العلم في عدن أن كافة الضربات منذ بداية الحرب لم تكن بالخطأ وأن الحليف (في اشارة للامارات) لديه أجندته الخاصة التي يلتزم بها منذ البداية».

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وارفق التواتي فيديو خطير قال انه لشاهد من أهل اليمن يؤكد كل كلمة قالها ..

شيخ قبلي بارز من مأرب يكشف عن دور الامارات الخبيث في ضرب الجيش الوطني بـ (الغارات الخاطئة) ومنع تقدمه في جبهات صرواح ونهم وغيرها . هذا لمن يسأل : لماذا لم تتحرر صنعاء حتى الآن ؟ الجيش الوطني والسعودية غير عاجزين، لكنها الخيانة الاماراتية#قبايل_اليمن_ضد_الامارات@alrahbi5 pic.twitter.com/mhywXFWLsg— ابوطارق الجابري (حساب بديل) (@eazyemen) شيخ قبلي بارز من مأرب يكشف عن دور الامارات الخبيث في ضرب الجيش الوطني بـ (الغارات الخاطئة) ومنع تقدمه في جبهات صرواح ونهم وغيرها .

هذا لمن يسأل : لماذا لم تتحرر صنعاء حتى الآن ؟

الجيش الوطني والسعودية غير عاجزين، لكنها الخيانة الاماراتية#قبايل_اليمن_ضد_الامارات@alrahbi5 pic.twitter.com/mhywXFWLsg — ابوطارق الجابري (حساب بديل) (@eazyemen) September 7, 2019

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