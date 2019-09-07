الشرعية تكشف حقيقة الحوار مع المجلس الانتقالي والاتفاق على إزاحة علي محسن وتعيين طارق عفاش وزيرا...

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عدن - ياسمين التهامي - نفت الخارجية اليمنية حدوث أي شكل من أشكال الحوار مع مليشيات المجلس الانتقالي الموالي للإمارات في جدة، والذي يحمل معه مطالب إماراتية بإقالة نائب الرئيس علي محسن الأحمر، وتعيين طارق صالح وزيرا للدفاع.

أكد نائب وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي أن حل الأزمة في جنوب اليمن هو "الوقوف بجدية وشفافية أمام انحراف دور الإمارات"، معربا عن ترحيبه بالحوار مع المجلس الانتقالي الجنوبي "لكن ليس في الوقت الراهن".

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وقال الحضرمي في حوار مع وكالة سبوتنيك "إننا نرحب بالحوار وهذا شيء ثابت، لكن نعتقد أنه المهم الآن هو أن نقف أمام انحراف الدور الإماراتي في التحالف وهذا هو الحل؛ أن نعمل لتصحيح مسار التحالف الذي بسبب القصف الجوي، وما اتضح لنا في الفترة الأخيرة من الإمارات أنه خرج عن المسار".

وأضاف الحضرمي "نعتقد أن الوقوف بجدية وشفافية أمام انحراف الإمارات هو الحل، الحل للعودة إلى عدن، وإعادة بوصلة التحالف للاتجاه صحيح".

وتابع نائب وزير الخارجية اليمني "لا نريد التركيز على القشور، بالضغط علينا بالتحدث مع الانتقالي، فالانتقالي مهما كان فهم إخواننا، وسيتم الحوار معهم مستقبلا في الوقت المناسب، لكن لباب الأمر الآن هو الجلوس مع الإمارات لحرف البوصلة مرة أخرى للاتجاه الصحيح بعدما انحرفت للأسف الشديد".

وأكد نائب وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي أنه لا يوجد حوار بأي شكل من الأشكال مع قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في الوقت الحالي.

وقال الحضرمي في حوار مع وكالة سبوتنيك "لا يوجد حتى الآن أي حوار بأي شكل من الأشكال مع الانتقالي، وذهابنا إلى مدينة جدة كان في البداية للجلوس مع الأشقاء في السعودية، كونهم قادة التحالف"، متابعا "نعلم أن هناك رغبة صادقة وواضحة وصريحة من الأشقاء في السعودية لإعادة بوصلة التحالف ضد الحوثي، الذي يمثل المشروع الإيراني في اليمن، وهذا واضح وجليّ".