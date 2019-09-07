شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد وتحرك عسكري في عدن والإمارات تنشط بالقرب من أهم الموانئ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 3338170أفادت مصادر مطلعة اليوم الجمعة عن تصعيد وتحرك عسكري كبير في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد، من قبل ميلشيا التمرد لما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات.
وذكرت المصادر" أن ما يسمى بالانتقالي بدأ عملية تسليح وتجهيز قتالي في معسكر جبل حديد، وإخراج مجاميع مسلحة بالعشرات ومدججين نحو المدينة".
وأضافت المصادر" أن نشاطا كبيرا وملحوظا للقوات الإماراتية بالقرب من ميناء الزيت".
وأوضحت المصادر" أن سفينة إماراتية وصلت ميناء الزيت وقامت بإفراغ أسلحة متنوعة دعما لما يسمى بالمجلس الانتقالي".
وتأتي هذه الخطوات بعد بيان السعودية الذي وجهت فيه رسائل وتحذيرات لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وتأكيدها وقوفها إلى جانب الشرعية اليمنية، وحزم الأمر مع أي مكونات ستحاول الاخلال بأمن واستقرار اليمن.3338170
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