وفاة قيادي في حزب الإصلاح تحت التعذيب في سجون الحوثيين بصنعاء

توفي قيادي إصلاحي، الخميس، في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية، متأثراً من عمليات التعذيب التي تعرض لها، على مدى ثلاثة أعوام في سجون الحوثيين.
وقالت مصادر محلية، إن أمين عام فرع حزب الاصلاح في مديرية حيس، جنوب الحديدة، "علي عبدالله حسن العمار" توفي أمس الخميس، في سجن الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء، نتيجة تعرضه للتعذيب في سجون الحوثيين، والإهمال صحياً طوال فترة اعتقاله.
وتعرض العمار، الذي اختطفته ميليشيات الحوثي قبل ثلاثة أعوام، لأصناف من التعذيب والتنكيل حتى وفاته داخل المعتقل.
وكان العمار يشغل وظيفة رئيس قسم الأنشطة المدرسية في إدارة التربية بمديرية حيس، إضافة لعمله السياسي .
وارتفع عدد وفيات المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي تحت التعذيب إلى 137 معتقلاً، وفق تقارير حقوقية.
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