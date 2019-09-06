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ماذا قال العاهل السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز ل محمد بن سلمان عندما وقف أمامه قبل خمس سنوات .. شاهد كيف تحققت نبوءة الملك الراحل ..(فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - 4322389ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع مصور قديم، لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو يؤدي اليمين الدستوري أمام العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تم تعيينه حينها وزيرا للدولة وعضو مجلس الوزراء.

اللافت في المقطع المتداول هو آخر ما قاله الملك عبدالله بعد انتهاء من أداء القسم، حيث تنبأ بأن هذا الشاب الصغير سيعتلي عرش المملكة.

 

وقف الأمير محمد بن سلمان أمام الملك عبد الله، عام 2014 مؤديا القسم المعتاد في تولي مناصب قيادية في الدولة بعد تعيينه وزير دولة عضو مجلس الوزراء.

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وبعد أن ختم الأمير محمد بن سلمان القسم قال له الملك عبدالله: “الله يوفقك لخدمة دينك ووطنك وأمتك العربية والإسلامية”.

وأضاف الملك عبدالله داعياً للأمير محمد بن سلمان: ”إن شاء الله تحكم أرضك”.

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