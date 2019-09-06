شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جميح يثلج صدور اليمنيين ويمسح الأرض بـ”ضاحي خلفان” وسئ الصيت ”حمد المزروعي” .. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8806606علق الاكاديمي والكاتب اليمني، الدكتور محمد جميح ، على صياح حكام الإمارات من حملات اعلامية يشنها اليمنيون دفاعا عن أرضهم وعرضهم من الإرهاب الإماراتي.

وقال جميح في تغريدة على تويتر، "يشكو الأشقاء في الإمارات من حملة منظمة تقودها جماعة الإخوان المسلمين لتشويه سمعة الدولة".

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وأوضح ذلك بالقول: أعزائي: خذوها واضحة... حملة التشويه الكبرى ضد الإمارات قادها ضاحي خلفان وحمد المزروعي ورفاقهما...!".

واختتم الدكتور محمد جميح قائلا: "ولو عندكم شك، اسألوا الشيخ محمد بن راشد...!".

الجدير بالذكر أن فيسبوك شهد موجة نزوح كبيرة إلى موقع "تويتر" من قبل اليمنيين واصبحت حملات يمنية تطيح بالامارات ودول خليجية من قائمة الترند بعد أن كان الاحتكار شبه كلي لتلك الدول.8806606