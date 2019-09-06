عدن - ياسمين التهامي - البيان الختامي للقاء الموسع لمشائخ ومختلف التكوينات الاجتماعية لمديريات الحجرية - تعز .

2019/09/05 الساعة 11:16 مساءً

بسم الله الرحمن الرحيم

البيان الختامي للقاء الموسع لمشائخ ومختلف التكوينات الاجتماعية لمديريات الحجرية - تعز .

الحجرية بمختلف تكويناتها الإجتماعية وأطيافها السياسية تتابع بقلق بالغ وعن كثب مجمل الأحداث المؤسفة التي تعصف ببلادنا في العاصمة المؤقته عدن ومحافظتي أبين وشبوة ، وتداعياتها السلبية على أمن واستقرار وسيادة اليمن ووحدته ، وإن الحجرية وبمختلف تكويناتها الاجتماعية لتجدد موقفها الثابت والداعم للقيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير عبده ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ومواقف حكومة الشرعية اليمنية وتجدد تأكيد رفضها دوما لكل ما يمس سيادة اليمن ووحدته المباركة .

وأنها لتؤكد حزنها وأسفها العميقين من الزج بالمئات من خيرة أبنائنا الشباب-من منتسبي لواء الفتح شرعية في -ما سماها الاعلام- محرقة وادي جبارة -جبهة كتاف صعدة ، حيث أهدرت قوة لواء عسكري .ما بين شهيد ؛وأسير ؛و محاصر ؛ ومفقود ، كان لمحافظة تعز نصيب الأسد من هول المأساة ،من الشهداء والأسرى والمحاصرين والمفقودين ، ونحن نناشد وزارة الدفاع اليمنية فتح ملف تحقيق شامل لمعرفة ملابسة المأساة ، ومحاكمة المتسببين فيها ..واننا لنعزي أنفسنا واخواننا اسر الشهداء والضحايا جميعا، ونؤكد وبما لايدع مجالا للتساؤل على وجوب ايقاف مشاريع الموت بالمجان لشبابنا في مختلف جبهات القتال البقع ..

وامتدادا لمواقف أبناء الحجرية في العودة بمحافظة تعز حاملة للمشروع الوطني والمدني للبلاد .والتي كانت تعز وعبر مراحل التاريخ شرفا وفخرا لأبناء اليمن جميعا في الأمن والاستقرار والمدنية والعلم والثقافة ..وذلك من خلال عقد عقد اللقاءات الموسعة لمشائخ وأعيان ومختلف تكوينات الحجرية الاجتماعية والسياسية والحقوقية بمديريات الحجرية.. .أو اقامة الفعاليات الجماهيرية لأبناء مديريات الحجرية ، والتي كانت آخرها مسيرة أبناء الحجرية في مدينة التربة يوم الأحدالموافق 2019/9/1م

والتي تجدد الحجرية فيها دوما تأكيد رفضها لمظاهر الانفلات الأمني الذي تشهدهمدينة تعز ، واحداث القتل واعمال العصابات في المدينة ، ونؤكد دوما على وجوب تعظيم حرمة الدماء والاعراض والممتلكات ، ونحذر من استغلال بعض القوى والجهات للاحداث والمشاكل في تعز ومحاولة توظيفها لاهداف ضيقة تضر بالأمن والسكينة العامة ..يتابع ابناء الحجرية مجريات الأحداث المؤسفة الأخيرة في ريف الحجرية في البيرين والكلائبة ومدينة التربة - حاضرةالحجرية - وتداعياتها المؤسفة على الامن والاستقرار والسلم الاجتماعي وترسيخ الهوة بين مؤسسة الجيش والامن والمجتمع المحلي في الوقت الذي نطمح فيه الى تنفيذ خطة تحرير ما تبقى من محافظتنا وفك حصارها الخانق ..تجدد الحجرية تاكيدها على موقفها الثابت من مجمل هذه القضايا وتداعياتها كالآتي :

أولا / رفض ملشنة الجيش والأمن وشيطنة أدوارهما الوطنية والبطولية وافراغها من مهامها الوطنية في تحرير ما تبقى من محافظة تعز ،و لأهداف سياسية ضيقة في التحشيد لمناطق محررة ..تؤجج الصراع بين الألوية العسكرية وتنذر بالاقتتال الداخلي .تمثل ذلك بارسال قوات عسكرية ضخمةالى مناطق الحجرية في الكلائبة والبيرين ومدينة التربة حاضرة الحجرية وسحب تلك القوات العسكرية من مسرح عملياتها في جبهات المدينة ..وإننا في هذا اللقاء نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمعالي وزير الدفاع في الحكومة الشرعية اليمنية على توجيهه المباشر لقيادة محور تعز ، والمتضمن سحب الاطقم العسكرية من مدينة التربة ،وعودتها الى ألويتها ،وكما نتقدم بجزيل شكرنا للاخ قائد محور تعز على تنفيذه القرار وتوجيهه للألوية العسكرية بسحب قواتها من مدينة التربة والعودة لمسرح عملياتها في ألويتها والذي للأسف لم ينفذ حتى الساعة ..

ثانيا / تجدد الحجرية بمختلف تكويناتها الاجتماعية وقوفها الداعم لقيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز. ممثلة بالأخ الاستاذ نبيل شمسان .محافظ المحافظة .

ثالثا / يناشد أبناء الحجرية جميعا بمختلف تكويناتها الإجتماعية فخامة الأخ المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ،إعفاء مدير شرطة محافظة تعز العميد/ منصور الأكحلي من منصبه، لفشله في إدارة الملف الأمني في مدينة تعز ،طيلة توليه منصب مدير عام شرطة محافظة تعز، وتسببه في اغراق تعز بقضايا القتل والاعتداءات كمشهد يومي لازم المدينة ..ومشاركته الممنهجة أخيرا في زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة من خلال توجهه شخصيا في نشر الفوضى في ريف تعز الجنوبي في مديريات الحجرية المعافر والشمايتين شريان تعز الوحيد على محافظات لحج وعدن ، وذلك من خلال قيادته لقوات امنية وعسكريه مشتركة أيام اجازة عيد الأضحى المبارك لمدينة التربة دون مبرر أمني ، فقط لإزاحة مدير أمن مديرية الشمايتين ، وتمرد الأكحلي ورفضه لقرارت محافظ محافظة تعز بضرورة عودة الأمور الى ماكانت عليه قبيل خروجه إلى ادارة أمن الشمايتين .

رابعا : تطالب الحجرية بمختلف تكويناتها الاجتماعية من مشائخ وأعيان ومختلف تكويناتها الاجتماعية الأخ محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان بإعفاء الأخ مدير عام مديرية الشمايتين من مهامه، لغياب دوره في مجمل القضايا التي تهم مديرية الشمايتين، وأمنها ؛واستقرارها ؛.طوال فترة توليه منصب مدير عام الشمايتين .واقتصار عمله وفق رؤية حزبية؛ ضيقة ،أضرت بالشمايتين ،وجرتها لمربع الصراعات السياسية والعسكرية .

خامسا / تطالب الحجرية بمشائخها ومختلف تكويناتها الإجتماعية الأخ محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان العدول عن قراره في تعيين مدير أمن لمديرية الشمايتين بدلا عن العقيد عبد الكريم قاسم السامعي وتمكينه من العودة لممارسة مهامه في إدارة أمن الشمايتين لحاجة مديرية الشمايتين الماسة لمهاراته وقدراته الأمنية ... وإذ ندين ما تعرض له العقيد السامعي من حملة سياسية واعلامية ظالمة ممنهجة من طرف سياسي ..حاول النيل من سمعته ؛ومكانته ؛وتاريخه النضالي في استرداد مؤسسات الدولة من الانقلابيين ،ومن عظمة انجازاته، وبصماته الأمنية في مديرية الشمايتين ..والتي أدارها - بكفاءة حقيقية - بوحي من تراكم خبراته وتجربته في المجال الأمني ،وشعوره بالمسؤلية ،وبعيدا عن الغرف المظلمةوالتوجهات الحزبية والسياسية الضيقة .وانتصاره دوما لأمن واستقرار الشمايتين ..

سادسا / يؤكد مشائخ وأعيان الحجرية بمختلف تكويناتها الاجتماعيةوالسياسية على تنفيذ نقاط الاتفاق الذي تم بحضور اللواء حمدي شكري الصبيحي ونقاط الاتفاق الموقع قيادة اللواء 35 مدرع وقيادة اللواء الرابع مشاة جبلي وكل الاتفاقات السابقة والتي تجنب الحجرية الاقتتال الداخلي بين رفاق السلاح، من منتسبي مؤسسة الجيش الوطني .

سابعا/ تم تشكيل لجنة متابعة قرارت اجتماعات مشائخ وأعيان الحجرية وهي كالآتي

الشيخ نشوان الأصبحي من الشمايتين ،والشيخ فضل الخامري المعافر ، والشيخ رشيد مغلس من المواسط والشيخ نبيل الحجاجي مديرية سامع

المجد والخلود للشهداء ..والصحة والعافية للجرحى ..والحرية للأسرى ..

صادر عن اللقاء الموسع لمشائخ الحجرية ومختلف تكويناتها الاجتماعيةو السياسية ..

مكان الاجتماع : الأخمور - مديرية المواسط الخميس 5 / 9/.2019 م