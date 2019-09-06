شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : الانتقالي يفجر الوضع عسكريا ويبدأ بالهجوم على القوات السعودية في قصر معاشيق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8595587 استعدت مليشيات الانتقالي في جنوب اليمن منذ شهور لتخزين الأسلحة التي تقدمها الامارات ومازالت كانت اخرها يوم امس 90 مدرعة وصلت الى عدن من اجل تفجير الوضع عسكريا باي لحظة.

وفي اول تعليق على البيان السعودي الذي صدر مساء اليوم ، اعلن عضوا الدائرة الاعلامية لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي احمد الصالح التعبئة العامة للمعركة الفاصلة حسب قوله .

حيا هاجمت مليشيا الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي والمدعومة إماراتياً، القوات السعودي المكلفة بحراسة قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية لـموقع"الصحوة نت" إن مسلحين يتبعون قائد مليشيا الانتقالي مختار النوبي هاجموا مساء الخميس القوات السعودية المرابطة في قصر معاشيق في عدن.

وحسب المصادر فقد سمع دوي الانفجارات والاشتباكات في محيط قصر المعاشيق إلى مناطق مجاورة.

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وتتواجد قوات سعودي في قصر المعاشيق بالإضافة إلى عدد محدود من قوات الحماية الرئاسية.

ويأتي هذا الهجوم عقب بيان صادر عن السعودية طالب بضرورة تسليم مؤسسات الدولة في عدن.

البيان أكد على موقف المملكة الثابت من عدم وجود أي بديل عن الحكومة الشرعية في اليمن وعدم قبولها بأي محاولات لإيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة أو التهديد

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