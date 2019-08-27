شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل/ قوة جبارة بقيادة مهران القباطي والكازمي تتجمع في أبين استعدادًا لإنهاء انقلاب عدن (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9264949كشفت مصادر عسكرية، عن حشود عسكرية ضخمة، تتجمع في محافظة أبين، جنوبي البلاد، استعدادا لدخول العاصمة المؤقتة عدن وتحرير من مليشيات الانقلابية المدعومة من دولة الإمارات.

واكد المصدر ان العميد الصبيحي والعميد مهران قباطي والكازمي، يحشدون قوة عسكرية حيث تتجمع حاليا في عدد من المديريات استعداد لإنهاء الانقلاب عن الشرعية والسيطرة عن عدن.

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وأشارت المصادر إلى أن هناك انباء عن اختفاء النوبي أحد قادة الدعم والاسناد للحزام الأمني المدعوم من الإمارات.

وكانت قوات الجيش الوطني خلال اليوميين الماضيين، خاضت معارك ضارية مع مليشيا الحزام الأمني وقوات النخبة الشبوانية التابعة لمليشيا الانتقالي المدعوم إماراتيا، تمكنت خلالها الأولى فرض سيطرتها على محافظة شبوة وأبين بعد سقوطها بيد مليشيات الانتقالي.

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