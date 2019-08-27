شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : محافظة جنوبية جديدة تفاجئ المجلس الانتقالي والامارات وتعلن هذا الامر العاجل لجميع المواطنين ومؤسسات الدولة (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8614892وجهت الحكومة الشرعية" اليوم الإثنين" برفع علم الجمهورية اليمنية فوق كل مؤسسات الدولة. وشدد الحكومة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات وطرد اي ميليشيا خارجة عن النظام والقانون. Advertisements وكانت محافظة سقطرى اول محافظة تلتزم بتوجيهات رفع اعلام الجمهورية اليمنية وتليها شبوة والمهرة وحضرموت وابين. 8614892

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