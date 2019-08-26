ورد الان : على متن طائرة سعودية عسكرية .. شاهد "الصور" الأولى من أجتماع رئيس الوزراء والقادة في عتق

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عدن - ياسمين التهامي - 7503854عقد رئيس مجلس الوزراء د.معين عبدالملك وعدد من مسؤولي الحكومة اجتماعا مع اعضاء السلطة المحلية بمحافظة شبوة لمناقشة التطورات الاخيرة التي شهدتها عاصمة المحافظة عتق. Advertisements وقالت مصادر محلية ان عبدالملك رئيس الوزارء التقي محافظ شبوة في مدينة عتق بحضور نائب رئيس الوزراء ووزراء النفط والصحة والتعليم والادارة المحلية ورئيس الاركان واللواء مفرح بحيبح، وضباط سعوديين. وافادت المصادر بأن رئيس الوزراء والمسؤولين وصلوا عتق على متن طائرة سعودية عسكرية. 7503854

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