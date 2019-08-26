شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : انتفاضة شعبية جديدة في العاصمة صنعاء وهذه أبرز الشعارات التي رفعها المتظاهرون (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9488514نفذ العشرات من المواطنين، السبت 24 أغسطس / آب 2019، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام بالعاصمة صنعاء.

وقال شهود عيان، إن العشرات من المواطنين نفذوا وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام مطالبين بالإفراج عن أفراد من مركز شرطة 22 مايو.

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ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى الإفراج عن الجنود المحتجزين من قبل المليشيات الحوثية ورفع الظلم عنهم، كونهم كانوا يقومون بأداء واجبهم وينفذون أوامر القضاء.

ولفتوا أن المحتجين طالبوا بإطلاق سراح الجنود المحتجزين كونهم بريئين بخصوص مقتل هشام عبدالملك الشامي، وقد ثبت ذلك بالأدلة القاطعة والإثباتات والشهود.

واتهم المحتجون المليشيات بالتغطية على مرتكب الجريمة، متهمين في الوقت ذاته أخ القتيل علي عبد الملك الشامي الفار من وجه العدالة وعليه أوامر قهرية قضائية.

ودعا المحتجون وأقارب المحتجزين من الجنود إلى الإفراج الفوري عنهم وجعل القضاء يأخذ مجراه دون مماطلة أو محسوبيات.9488514