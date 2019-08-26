شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : معدات عسكريه ومدرعات ومصفحات واطقم عسكريه تصل عتق للجيش الوطني .. بقيادة وزير الداخلية أحمد الميسري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4284468افاد شهود عيان لـ"سمابرس" قبل لحظات بان الآن وصولت قوات عسكرية للجيش الوطني إلى عتق بأكثر من 100 طقم . واضاف شهود عيان بان مصدر حكوم تتحدث انالقوة بقيادة وزير الداخلية أحمد الميسري. وقال شهود عيان لـ"سمابرس" ان التعزيزات العسكريه محمله معدات عسكريه ثقيله ومدرعات ومصفحات واطقم تفوق ال ٥٠ اصواتها ترج الاسفلت وشكلها معدات جديده مبينه من انوارها واصواتها اضنها سعوديه Advertisements 4284468

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