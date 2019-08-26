شكرا لقرائتكم خبر عن صفعة ثلاثية الأبعاد لـ‘‘ضاحي خلفان’’ بسبب تصريحاته المستفزة عن اليمن .. والسعوديون واليمنيون يتوحدون ضد تحركات الإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9217438أعاد نشطاء نشر تغريديتين لرجل الأمن الإماراتي الشهير ضاحي خلفان والمقرب من حكام الإمارات آل زايد، طالب فيهما بتقسيم اليمن، واعتبر فصل الجنوب عن الشمال إضافة مهمة للأمن القومي العربي والخليجي.

والتغريدتان كتبهما خلفان يوم 4 أغسطس الجاري، وقال في الأولى:" التفريط في استقلال الجنوب تفريط في الامن القومي العربي والخليجي".

وأضاف في الثانية:" انتهاء الحكومة الشرعية اليمنية يهيئ قادة الجنوب للإعلان بعودة بلادهم الى ما كانت عليهجمهورية مستقلة ذات سيادة انفصالها عن الشمال...ويتم الاعتراف بعودة الروح الجنوبية الى الجنوب العربي".

وعلق الدبلوماسي السعودي السابق "سلطان الطيار" على "خلفان" قائلا: ومصلحة الأمن القومي الخليجي في يمن موحد مستقر وإذا تم تقسيمه إلى دويلات فسيظل بؤرة للصراع ولن يتوقف التقسيم عند حدود اليمن والعقلاء يدركون هذا بخلاف ذوي الطيش ومثيري الفتن".

ورد الحقوقي اليمني "محمد المسوري" قائلا: "ستعود اليمن أقوى مما تتخيل. وستفشل جميع المخططات التي تستهدف اليمن. وستذكر كلامي هذا، يوم لاينفع الندم".9217438