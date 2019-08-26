كرمان : طرد التحالف من اليمن اصبح مطلب شعبي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات طالبت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان بطرد التحالف السعودي الاماراتي من اليمن. وقالت أن ذلك أصبح مطلباً شعبياً.. مشيرة الى إن هناك قناعة متزايدة لدى اليمنيين بضرورة تحرير بلادهم من التحالف.

وأكدت في حوار مع جريدة “الشرق” القطرية ان هادي عاجز وفاشل ومتآمر ضد بلده ، داعية اليمنيين إلى عزله واختيار بديل له يكمل المهمة بعيداً عن التحالف. وأوضحت كرمان أن التحالف يحاول تفتيت وتقسيم اليمن بطريقة ممنهجة ومخططة ومع سبق الاصرار والترصد.

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